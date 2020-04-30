Из-за ремонта асфальта в Липецке меняются знаки и дорожное движение
Масштабный ремонт дорог, который с потеплением стартует в Липецке, внесет изменения в организацию дорожного движения. Так из-за перекрытия улицы Баумана меняется очередность проезда на перекрестке улиц Ушинского – Франко. Направление с Ушинского на Франко теперь будет главной дорогой.
Схема движения из-за ремонта дорогФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Кроме этого, 5 мая с 16.00 до 6 мая 12.00 перекроют дорогу в районе дома №8 на улице Нестерова. Там будут ремонтировать инженерные сети.
Напомним, что улицу Баумана перекроют этой ночью с 30 апреля на 1 мая. Дорогу на выезде из Липецка будут расширять до 4 полос по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из-за перекрытия изменятся и маршруты пассажирского транспорта.
Водителей просят быть внимательней и обращать внимание на новые дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU