Из-за ремонта асфальта в Липецке меняются знаки и дорожное движение

30 Апр 2020 2020-04-30T18:48:59+03:00

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Масштабный ремонт дорог, который с потеплением стартует в Липецке, внесет изменения в организацию дорожного движения. Так из-за перекрытия улицы Баумана меняется очередность проезда на перекрестке улиц Ушинского – Франко. Направление с Ушинского на Франко теперь будет главной дорогой.

Схема движения из-за ремонта дорогФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кроме этого, 5 мая с 16.00 до 6 мая 12.00 перекроют дорогу в районе дома №8 на улице Нестерова. Там будут ремонтировать инженерные сети.

Напомним, что улицу Баумана перекроют этой ночью с 30 апреля на 1 мая. Дорогу на выезде из Липецка будут расширять до 4 полос по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из-за перекрытия изменятся и маршруты пассажирского транспорта.

Водителей просят быть внимательней и обращать внимание на новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU