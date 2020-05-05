Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 мая 2020 года: переболели еще 5 человек

5 Май 2020 2020-05-05T16:45:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 мая 2020 года составило 117 человек. По данным регионального оперативного штаба, в этот вторник из больниц выписали еще 5 липчан. Все они здоровы. Так, продолжает лечение 491 пациент. За все время пандемии в Липецкой области 610 человек заразились COVID-19. Двоих спасти не удалось.

Напомним, что в регионе продлили режим всеобщей самоизоляции. Он будет действовать до 12 мая. При этом в областном центре начали работать садоводческие маршруты. Автобусы будут ходить 3 раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. В салонах буду дежурить представители департамента транспорта, перевозчика и волонтер. Кстати, в автобус будут пускать не более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU