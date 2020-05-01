2020-05-01T21:10:28+03:00
Общество

Руководители города и области поздравили липчан с 1 мая

Жителям Липецка и области пожелали хороших новостей [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан поздравили с днем весны и трудаЛипчан поздравили с днем весны и трудаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Руководители города и области поздравили липчан с праздником весны и труда. В эту пятницу, 1 мая, к жителям региона обратился губернатор Игорь Артамонов.

- Дорогие друзья! Хочу пожелать вам счастья, удачи, больше хороших новостей. Они нам сейчас очень нужны. С праздником! Все будет хорошо! - пообещал глава области.

Мэр Липецка Евгения Уваркина пожелала липчанам посвящать жизнь только любимой работе, интересным занятиям, дорогим людям и деятельности во всеобщее благо. Быть смелыми к жизни, ответственными к своему делу и заботливыми к близким.

Напомним, что режим самоизоляции продлили до 12 мая. Несмотря на праздничные дни, липчан настоятельно просят остаться дома, не расширять круг общения и соблюдать пропускной режим - не забывать заказывать электронные пропуска при необходимости.

Губернатор Игорь Артамонов поздравил липчан с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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