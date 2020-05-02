Новые случаи заражения корнавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 заболели еще 35 человек

2 Май 2020 2020-05-02T12:03:36+03:00

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Результаты тестов подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года. По данным оперативного штаба на утро в Липецке COVID-19 заразились еще 35 человек. Общее число заболевших с начала пандемии уже приближается к 500, на данные момент 481 случай. Из них 89 человек выздоровели, двое скончались.

С учетом выздоровевших и погибших, на лечении сейчас остаются 390 зараженных. Больше половины из них с легкой формой течения вируса получают лечение на дому. Большая часть зараженных приходится на сам Липецк. Также по 1-3 случая в день отмечают и в районах области. В случае обнаружения крупных очагов коронавируса, вокруг районов выставляют КПП, где всем въезжающим измеряют температуру и напоминают про условия самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU