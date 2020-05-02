В Липецке мошенники по смс оформили на женщину кредит и забрали все деньги

2 Май 2020 2020-05-02T13:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке жертвой профессиональных мошенников стала женщина, которая выставила на продажу мебель и вещи на сайте объявлений. Покупатель откликнулся в первый же день и сообщил, что готов перевести нужную сумму сразу, а за мебелью приедет на следующий день. Женщина сообщила звонившему реквизиты карты и стала ждать.

Вскоре ей стали приходить смс с кодами, которые она продиктовала «покупателю», после чего на счет поступили 160 000 рублей. Аферист тут же перезвонил, сказал, что из-за сбоя случайно перевел ей не ту сумму и попросил все вернуть. Ничего не заподозрив, липчанка пошла к терминалу и вернула «чужие» деньги, путем переводов на разные номера телефонов.

Спустя время по тому же объявлению появился новый покупатель, назвался партнером предыдущего и изъявил желание приобрести ковер. Произошло все то же, что и в первом случае, но в этот раз женщине «нечаянно» перевели 500 000 рублей, которые она тоже вернула. Только потом липчанка узнала, что в ходе этих манипуляций с смс на нее взяли потребительский кредит. В итоге жертва отдала аферистам 660 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК – мошенничество в крупном размере. Аферистов ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU