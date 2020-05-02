Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 339 человек

2 Май 2020 2020-05-02T17:01:44+03:00

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По последним данным оперативного штаба на 2 мая 2020 года в Липецке 390 зараженных коронавирусом. Отметим, последние 35 случаев подтвердились утром. А всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали уже 481 случай заражения. Из них 89 человек выздоровели, двое погибли, 390 – продолжают лечение.

Из числа зараженных на данным момент с диагнозом «Коронавирусаня инфекция» в Липецке в больницах находятся 106 человек, 284 пациента с легкой формой течения вируса остаются на домашнем лечении. Также помимо зараженных, в больницах лежат 339 человек с подозрением на выделение вируса.

На обсервации в Данкове проживают 17 человек, на строгой домашней изоляции с ежедневной сдачей анализов под наблюдением врачей остаются 384 человека. Люди на обсервации и изолированные на данный момент здоровы, симптомов ОРВИ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU