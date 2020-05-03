2020-05-03T20:35:52+03:00
Происшествия

Липчанка отдала лжеброкерам почти полмиллиона рублей

Горожанка хотела заработать на фондовом рынке
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Заманчивое объявление лишило липчанку круглой суммы денег. Горожанка наткнулась на сообщение о возможности приобретения акций известной и успешной компании в социальных сетях. Заинтересовалась, кликнула на ссылку и оказалась на неизвестном сайте. Но все же ввела имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Уже на следующий день ей позвонила девушка и предложила помочь заработать на фондовом рынке. Незнакомка была настолько убедительной и так умело рассказывала о прибыли, процентах, выгоде и минимуме риска, что потерпевшая перевела на указанный счет 10 000 рублей. Вскоре ей позвонил мужчина и рассказал свою историю финансового успеха. Сказал, что обучит ее тонкостям фондового рынка. Слово за слово мужчина заполучил доступ к счету липчанки и стал удаленно управлять ее финансами. Раз за разом просил перевести новую сумму денег, а когда та сказала, что все средства закончились, просто исчез. Так женщина за три дня лишилась 460 тысяч рублей

Сейчас этим делом занимаются правоохранители. СУ УМВД России по Липецку возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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