В Липецке ветеранов на самоизоляции поздравляют концертами под окнами

4 Май 2020 2020-05-04T16:56:12+03:00

Концерты по дворах ветеранов в Липецке Фото: vk.com

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В Липецке поздравляют концертами ветеранов Великой Отечественной войны. Необычную акцию организовали участники общественной организации «Ветеранское братство». Представители организации под руководством Александра Бакулина дают концерты во дворах домов, где проживают ветераны и труженики тыла.

Концерты под окнами ветеранов в Липецке .

Как известно, в этом году из-за самоизоляции по коронавирусу массовые мероприятия запрещены, а пожилые люди вынуждены сидеть дома. Поэтому представители организации решили поздравить ветеранов таким способом.

Ветеранов поздравляют концертами во дворе .

– Цель акции – в условиях самоизоляции, безопасным способом устроить праздник, для ветеранов и их близких, – говорит руководитель организации. – Показать, что День Победы – светлый праздник, даже в такое сложное время.

Акция "От ветеранов - ветеранам" в Липецке.

Концерты под окнами во дворах Липецка проходят с 30 апреля в рамках акции «От ветеранов – ветеранам».

Концерты к Дню Победы во дворах ветеранов в Липецке .

ИСТОЧНИК KP.RU