2020-05-04T16:56:12+03:00
Общество

В Липецке ветеранов на самоизоляции поздравляют концертами под окнами

Необычную акцию проводит организация «Ветеранское братство» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Концерты по дворах ветеранов в ЛипецкеКонцерты по дворах ветеранов в ЛипецкеФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Липецке поздравляют концертами ветеранов Великой Отечественной войны. Необычную акцию организовали участники общественной организации «Ветеранское братство». Представители организации под руководством Александра Бакулина дают концерты во дворах домов, где проживают ветераны и труженики тыла.

Концерты под окнами ветеранов в Липецке .

Как известно, в этом году из-за самоизоляции по коронавирусу массовые мероприятия запрещены, а пожилые люди вынуждены сидеть дома. Поэтому представители организации решили поздравить ветеранов таким способом.

Ветеранов поздравляют концертами во дворе .

– Цель акции – в условиях самоизоляции, безопасным способом устроить праздник, для ветеранов и их близких, – говорит руководитель организации. – Показать, что День Победы – светлый праздник, даже в такое сложное время.

Акция "От ветеранов - ветеранам" в Липецке.

Концерты под окнами во дворах Липецка проходят с 30 апреля в рамках акции «От ветеранов – ветеранам».

Концерты к Дню Победы во дворах ветеранов в Липецке .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 мая 2020 года составило 112 человек
В Липецке ветеранов на самоизоляции поздравляют концертами под окнами
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 4 мая 2020 года: еще 43 человек с COVID-19
Липчанка отдала лжеброкерам почти полмиллиона рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 мая 2020 года составило 109 человек
В районной больнице Липецкой области пациентка заразила коронавирусом 18 человек
Еще 39 человек в Липецкой области заразились коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 339 человек
В Липецке мошенники по смс оформили на женщину кредит и забрали все деньги
Новые случаи заражения корнавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 заболели еще 35 человек
Руководители города и области поздравили липчан с 1 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 1 мая 2020 года: 305 человек под подозрением на COVID-19
Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: открыты дачные маршруты
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года: 31 новый случай