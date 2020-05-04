В Липецке ветеранов на самоизоляции поздравляют концертами под окнами
В Липецке поздравляют концертами ветеранов Великой Отечественной войны. Необычную акцию организовали участники общественной организации «Ветеранское братство». Представители организации под руководством Александра Бакулина дают концерты во дворах домов, где проживают ветераны и труженики тыла.
Концерты под окнами ветеранов в Липецке .
Как известно, в этом году из-за самоизоляции по коронавирусу массовые мероприятия запрещены, а пожилые люди вынуждены сидеть дома. Поэтому представители организации решили поздравить ветеранов таким способом.
Ветеранов поздравляют концертами во дворе .
– Цель акции – в условиях самоизоляции, безопасным способом устроить праздник, для ветеранов и их близких, – говорит руководитель организации. – Показать, что День Победы – светлый праздник, даже в такое сложное время.
Акция "От ветеранов - ветеранам" в Липецке.
Концерты под окнами во дворах Липецка проходят с 30 апреля в рамках акции «От ветеранов – ветеранам».
Концерты к Дню Победы во дворах ветеранов в Липецке .
ИСТОЧНИК KP.RU