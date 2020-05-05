2020-05-05T12:07:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 5 мая 2020 года: у 23527 человек взяли тест на COVID-19

За сутки обследовали 780 липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан продолжают обследовать на коронавирусЛипчан продолжают обследовать на коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продолжают тестировать жителей на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на этот вторник 5 мая обследовало 23 527 человек. Так, за минувшие сутки анализ взяли у 780 липчан.

Тест на COVID-19 берут у тех, кто вернулся из-за границы с респираторными признаками, кто контактировал с зараженными. А также у пациентов с внебольничной пневмонией и у пенсионеров, обратившихся к медикам с респираторными симптомами.

Напомним, что коронавирус подтвердился еще у 47 человек в регионе. На лечении находятся 496 липчан. За все время пандемии выявлено 610 случаев заражения инфекцией. При этом 112 липчан выздоровели. Но есть и смертельные случаи. Не удалось спасти 57-летнюю жительницу Чаплыгинского района и 61-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Липецке, новости на 5 мая 2020 года: у 23527 человек взяли тест на COVID-19
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