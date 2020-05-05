2020-05-05T13:30:52+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, дожди и сильный ветер

Ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждениеСпасатели разослали липчанам экстренное предупреждениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие спасатели разослали экстренное предупреждение. В Липецке и области в период с 18.00 этого вторника 5 мая, до 18.00 среды 6 мая повышена вероятность возникновения ЧС.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди, температура воздуха до 13 градусов тепла.

Днем синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. В светлое время суток в регионе прогреется до 23 градусов выше ноля. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Во время гроз порывы могут достигать 15-20 м/с.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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