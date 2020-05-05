Под Липецком из-за хлопка газа в доме пострадал мужчина

5 Май 2020 2020-05-05T13:55:01+03:00

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В этот вторник, 5 мая, в Липецкой области случилось происшествие. В селе Казаки Елецкого района в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Сам дом каркасно-щитовой, обложен кирпичом. Во время хлопка на внешней стене обрушилась облицовочная кладка. Пострадал мужчина. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в населенный пункт тут же выехали спасатели. К счастью, возгорания после хлопка не последовало.

Напомним, что в областном МЧС предупредили липчан об ухудшении погоды. Из-за неблагоприятных метеоусловий повышается вероятность возникновения ЧС. Так, в Липецке и области ожидается дождь, грозы и порывы ветра 15-20 м/с. В такую погоду лучше отменить поездки и остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU