2020-05-06T07:58:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: магазины заплатят штраф за нарушение мер безопасности

Не все липецкие продавцы и покупатели носят маски
Юлия КЛЮЕВА
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Липецким магазинам грозит штраф - продавцы работают без масокЛипецким магазинам грозит штраф - продавцы работают без масокФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 5 мая, сотрудники регионального управления потребрынка исследовали 30 объектов торговли. Специалисты проверили, выполняют ли предприниматели Липецка меры безопасности в период борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе управления, 5 хозяйствующих субъектов нарушили ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Составлены протоколы. Также в торговых точках отсутствовали уголок дезинфекции, прозрачные ограждения, чтобы снизить риск заражения от посетителей, бактерицидные лампы, места для приема пищи для работников. Более того, работодатель не измерял у продавцов температуру. Теперь юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Далее сотрудники управления отправились в рейд по магазинам. Оказалось, что не все покупатели носят защитные маски. Да и сами работники прилавка повторяют за беспечными клиентами. За нарушение масочного режима составлено 8 протоколов. Напомним, что за нарушение режима самолизоляции штраф для граждан от 1 до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц - от 10 до 40 тыс. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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