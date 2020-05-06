2020-05-06T09:14:54+03:00
Общество

В Липецке ожидают сильный ветер, грозу и град

Об неблагоприятной погоде предупреждает МЧС
Лия МУРАДЬЯН
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Сильный ливень, грозу и град обещают в ЛипецкеСильный ливень, грозу и град обещают в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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МЧС предупреждает граждан и неблагоприятной погоде в Липецке, которая ожидается в эту среду, 6 мая. По данным Гидрометцентра, в ближайшие 2 – 4 часа в Липецкой области ожидается резкое усиление южного ветра.

Также синоптики обещают грозу, порывы ветра при которой могут достигать 15-20 метров в секунду. Помимо этого в некоторых районах пройдет сильный ливень, а также возможен град.

МЧС по Липецкой области просит население соблюдать меры безопасности при сильном ветре и грозе: не стоять под проводами, не прятаться от непогоды на стройке, не оставлять машины под деревьями и избегать хлипких конструкций.

Согласно прогнозу, дожди будут идти до конца недели. Самым теплым днем станет четверг, 7 мая, когда температура воздуха днем поднимется до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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