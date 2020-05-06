Под Липецком водитель сбил 7-летнего ребенка и сбежал

6 Май 2020 2020-05-06T10:06:30+03:00

За три дня на дорогах региона в 9 ДТП пострадали 11 человек и 1 погиб

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Авария с участием маленького пешехода произошла 3 мая в городе Грязи Липецкой области. Там на улице Разина не справился с управлением водитель «Приоры» и сбил на дороге 7-летнюю девочку. Вместо того, чтобы помочь ребенку, негодяй сбежал с места происшествия. Как сообщает ГИБДД региона, девочке понадобилась помощь медиков, но до больницы дело не дошло, а водителя сейчас ищут.

Ночью 4 мая в селе Кривополянье Чаплыгинского района не справился с управлением 21-летний водитель «Ауди». Машина влетела в столб на улице Большой Советской, водителя увезли в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости.

Примерно в те же минуты, около часу ночи, в деревне Ильинка Долгоруковского района, вылетел с дороги и перевернулся 29-летний водитель мопеда. Скутерист попал в больницу.

Еще одна серьезная авария случилась того же числа днем в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района. Около 17.00 на улице Огневка въехал на полном ходу в столб 28-летний водитель «Калины». К несчастью, мужчина погиб на месте.

В самом Липецке 5 мая на улице Подсобное хозяйство 58-летний водитель «Кии» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Маленького велосипедиста увезли в больницу.

В тот же день в селе Порой Добровского района на улице Советской столкнулись «Тойота» с 60-летней женщиной за рулем и 16-летний подросток на мопеде. В ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мопеда и его 14-летняя пассажирка. Причина аварии – неверное расположение транспорта на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU