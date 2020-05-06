В Липецке машина такси пробила забор и влетела в ступеньки железнодорожного вокзала

6 Май 2020 2020-05-06T11:16:49+03:00

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Авария с участием автомобиля такси случилась этим утром, 6 мая, в районе железнодорожного вокзала в Липецке. Там на улице Гагарина вылетала с дороги машина сетевого такси.

Автомобиль пробил заборчик на улице Гагарина, перелетал через бордюр и въехал в ступеньки железнодорожного вокзала. Части кузова автомобиля раскидало по дороге. У машины разбит капот, а также сломаны задний и передний бампер.

ДТП с участием такси на жд вокзале в Липецке .Машина влетела в ступеньки вокзала

Что за маневр на дороге привел к таким последствиям, пока неизвестно. Также не сообщается, были ли в аварии пострадавшие. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. Что именно там произошло и как легковушка оказалась у ступенек вокзала, разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU