У липчанина на улице забрали телефон и сняли все деньги с мобильного банка

6 Май 2020 2020-05-06T11:57:49+03:00

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В Липецке раскрыли уличное мошенничество и кражу с банковской карты. Само преступление произошло еще 23 марта на улице Космонавтов. У магазина к 28-летнему мужчина подошел незнакомец и попросил телефон, чтобы позвонить. После чего прохожий сбежал вместе со смартфоном.

А спустя 10 дней, 2 апреля, с банковского счета владельца телефона пропали 38 500 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, кражу совершили с помощью мобильного приложения банка в телефоне. После этого преступника вычислили. Им оказался 25-летний безработный житель Липецка.

Еще одну кражу раскрыли в Хлевенском районе, где 4 мая обворовали дом 61-летней пенсионерки. Воры вынесли все детали системы отопления, включая трубы, газовую плиту, котел, бойлер и радиатор. Под подозрение попал 56-летний житель того же района, тоже безработный. По каждому факту возбудили уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU