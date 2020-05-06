2020-05-06T12:35:58+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Липецке на весну и лето 2020 года

«Квадра» и ЛГЭК начали гидравлические испытания сетей на прочность
Лия МУРАДЬЯН
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В эту среду 6 мая, в Липецке начались гидравлические испытания сетей на прочность. Работы по итогам прошедшего отопительного сезона и подготовку к следующей зиме начала «Квадра».

В настоящее время энергетики ищут повреждения на сетях – это первый этап испытаний, в последствии будут устранять все дефекты труб. На втором этапе испытаний проверят качество ремонта тепломагестралей.

Как пояснил управляющий директор Липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило, филиал отвечает за магистральные и распределительные сети, а внутривидовые должны подготовить жилищные организации.

На время испытаний липчан просят на подходить к вырытым котлованам, открытым тепловым камерам и к местам, где из-под земли выбивает воду.

Подробный график с адресами отключения горячей воды в Липецке на весну и лето 2020 года по линии «Квадры» и по сетям ЛГЭКа есть на сайтах компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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