Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители заплатили за коммуналку на 20% меньше, чем обычно
Федеральный центр "ЖКХ Контроль" исследует проблемы в сфере ЖКХ, вызванных распространением коронавируса и экономическим кризисом. По словам специалистов, одна из основных проблем - люди не платят по коммунальным платежам. На это повлияло несколько факторов: падение доходов населения, самоизоляция и отказ от мер воздействия на должников. В Липецкой области падение собираемости платежей составило 15-20%. Предполагается, что за апрель этот показатель составит 30-50%.
Вместе с тем, растет нагрузка на управляющие компании. Теперь они не только выплоняют свои привычные обязанности, но и дезинфицируют подъезды в многоквартирных домах. В большинстве регионов УК сами решают, где взять деньги на данные работы.
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила включить ЖКХ в перечень отраслей наиболее пострадавших в условиях коронавируса. Как сообщили в пресс-службе горсовета, руководитель центра по Липецкой области Федор Жигаров согласился с таким решением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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