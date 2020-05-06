2020-05-06T18:20:38+03:00
Общество

Реконструкция проспекта Победы в Липецке: новые трубы укладывают под тротуарами

Так сети дольше прослужат, и их проще будет отремонтировать [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеРеконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжается большой дорожный ремонт. Один из самых масштабных объектов - часть проспекта Победы от одноименной площади до Кольцевой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь демонтировали световые опоры, дорожные знаки, ограждение и светофоры. Срезали 42,4 тыс. кв.м старого асфальта.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Ресурсоснабжающие организации укладывают новые сети. Причем, не под проезжей частью, а под тротуарами. Так, трубы прослужат дольше и их проще будет отремонтировать. К этой среде, 6 мая, уже смонтировано около 900 м газопровода, 800 м теплосетей, 650 м водопровода, 480 м канализации, а также 700 м сетей связи.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Продолжается возведение мостового перехода в районе поселка Новая Жизнь. Специалисты усиливают подпорные стенки. Реконструируют одну из трех опор, на которых будет стоять переправа. Вторую и третью опору строят с нуля. Одна готова уже на 80%. Работы не останавливаются даже в праздничные дни. На участке трудятся около 40 человек и 10 единиц техники.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Чуть меньше недели назад закрыли на реконструкцию улицу Баумана. Здесь ведутся работы по демонтажу. Продолжается ремонт улицы Водопьянова. Там устанавливают бордюры. Напомним, что в этом году также обновят дороги на улице Минская и на площади Заводская. Работы стартуют в конце мая.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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