Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли почти у тысячи человек

6 Май 2020 2020-05-06T19:01:21+03:00

За все время пандемии проверили более 24 тыс. липчан

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области продолжают проводить обследования на коронавирусную инфекцию. К этой среде, 6 мая, тест на COVID-19 взяли уже у 24 482 жителей региона. За минувшие сутки анализ сдали 955 липчан.

На коронавирус проверяют тех, у кого появились респираторные симптомы после прибытия из-за границы. Также тестируют липчан, которые контактировали с зараженными и больных пневмонией. Анализ берут у пенсионеров, обратившихся к врачу с респираторными признаками.

Напомним, что за все время пандемии в Липецкой области выявили 656 случаев заражения инфекцией. В настоящее время на лечении 521 человек. С подозрением на выделение вируса - 413 липчан. Справились с болезнью 133 жителя. В эту среду стало известно о 16 новых выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU