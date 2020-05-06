2020-05-06T20:10:58+03:00
Происшествия

Под Липецком сильный ветер повалил столб на газовую трубу

А в областном центре береза упала на автомобиль [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителямНа майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителямФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

На майские праздники спасатели 25 раз выезжали на помощь жителям Липецка. В 15 случаях потребовалось вскрыть двери - по просьбе пенсионеров или их родственников. Так, в субботу 2 мая 92-летняя липчанка на улице Советской решила вынести мусор. Выйдя из квартиры, входная дверь захлопнулась. Внутри осталась включенной газовая плита. Пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, в понедельник 4 мая во дворе дома по улице Космонавтов сильный ветер повалил березу. Дерево перекрыло внутренний проезд, а также помяло крышу и капот припаркованного автомобиля. Упавший ствол распилили и убрали с дороги.

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителям Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителямФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Казинке на улице Фабричная аварийный столб упал на трубу газопровода. На месте происшествия работали спасатели совместно со специалистами газовой службы.

Также городские спасатели 5 раз помогали пожарным ГУ МЧС России тушить возгорания. Один из вызовов - возле Октябрьского моста на площади 3 га полыхала сухая трава.

Был 1 сигнал о подозрительном предмете. Липчане обнаружили его у лифта в доме по улице Мичурина. К счастью, опасения были напрасны. В подъезде лежала сумка с овощами.

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителям Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителямФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком сильный ветер повалил столб на газовую трубу
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли почти у тысячи человек
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: новые трубы укладывают под тротуарами
Масочный режим в Липецке в период коронавируса: обязательное ношение масок введут с 9 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 413 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года составило 133 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители заплатили за коммуналку на 20% меньше, чем обычно
График отключения горячей воды в Липецке на весну и лето 2020 года
У липчанина на улице забрали телефон и сняли все деньги с мобильного банка
В Липецке машина такси пробила забор и влетела в ступеньки железнодорожного вокзала
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года: еще 46 человек с диагнозом COVID-19
Под Липецком водитель сбил 7-летнего ребенка и сбежал
В Липецке ожидают сильный ветер, грозу и град
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: магазины заплатят штраф за нарушение мер безопасности