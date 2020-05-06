Под Липецком сильный ветер повалил столб на газовую трубу

6 Май 2020 2020-05-06T20:10:58+03:00

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителям Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

А в областном центре береза упала на автомобиль [фото]

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На майские праздники спасатели 25 раз выезжали на помощь жителям Липецка. В 15 случаях потребовалось вскрыть двери - по просьбе пенсионеров или их родственников. Так, в субботу 2 мая 92-летняя липчанка на улице Советской решила вынести мусор. Выйдя из квартиры, входная дверь захлопнулась. Внутри осталась включенной газовая плита. Пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, в понедельник 4 мая во дворе дома по улице Космонавтов сильный ветер повалил березу. Дерево перекрыло внутренний проезд, а также помяло крышу и капот припаркованного автомобиля. Упавший ствол распилили и убрали с дороги.

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителямФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Казинке на улице Фабричная аварийный столб упал на трубу газопровода. На месте происшествия работали спасатели совместно со специалистами газовой службы.

Также городские спасатели 5 раз помогали пожарным ГУ МЧС России тушить возгорания. Один из вызовов - возле Октябрьского моста на площади 3 га полыхала сухая трава.

Был 1 сигнал о подозрительном предмете. Липчане обнаружили его у лифта в доме по улице Мичурина. К счастью, опасения были напрасны. В подъезде лежала сумка с овощами.

На майских праздниках липецкие спасатели 25 раз выезжали на помощи жителямФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU