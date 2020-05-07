2020-05-07T09:04:36+03:00
Происшествия

В Липецке "БМВ" врезался в дерево и загорелся: погиб водитель

Авария произошла у железнодорожного вокзала [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Страшное ДТП в ЛипецкеСтрашное ДТП в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Рано утром 7 мая в Липецке произошла серьезная авария. Около 4 часов утра "БМВ" влетел в дерево на парковке возле Железнодорожного вокзала города. Машина загорелась. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыло 1 отделение пожарно-спасательной части. Огонь удалось ликвидировать.

Как стало известно "КП-Липецк" от своего источника, в ДТП погиб парень - водитель иномарки. С ним в салоне также была молодая девушка. Ее с травмами доставили в больницу. Последствия аварии попали в объектив камеры.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Автоинспекторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем.

В Липецке "БМВ" врезался в дерево и загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 7 мая 2020 года: у 47 человек подтвердился COVID-19
"Разогнать публику со слабым умом": администрация прокомментировала запись с совещания по коронавирусу
В Липецке "БМВ" врезался в дерево и загорелся: погиб водитель
Под Липецком сильный ветер повалил столб на газовую трубу
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли почти у тысячи человек
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: новые трубы укладывают под тротуарами
Масочный режим в Липецке в период коронавируса: обязательное ношение масок введут с 9 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 413 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года составило 133 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители заплатили за коммуналку на 20% меньше, чем обычно
График отключения горячей воды в Липецке на весну и лето 2020 года
У липчанина на улице забрали телефон и сняли все деньги с мобильного банка
В Липецке машина такси пробила забор и влетела в ступеньки железнодорожного вокзала
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года: еще 46 человек с диагнозом COVID-19
Под Липецком водитель сбил 7-летнего ребенка и сбежал
В Липецке ожидают сильный ветер, грозу и град
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: магазины заплатят штраф за нарушение мер безопасности