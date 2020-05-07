В Липецке "БМВ" врезался в дерево и загорелся: погиб водитель

7 Май 2020 2020-05-07T09:04:36+03:00

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Рано утром 7 мая в Липецке произошла серьезная авария. Около 4 часов утра "БМВ" влетел в дерево на парковке возле Железнодорожного вокзала города. Машина загорелась. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыло 1 отделение пожарно-спасательной части. Огонь удалось ликвидировать.

Как стало известно "КП-Липецк" от своего источника, в ДТП погиб парень - водитель иномарки. С ним в салоне также была молодая девушка. Ее с травмами доставили в больницу. Последствия аварии попали в объектив камеры.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Автоинспекторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем.

В Липецке "БМВ" врезался в дерево и загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU