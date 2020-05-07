2020-05-07T11:40:21+03:00
Общество

В Липецке и области клещи напали на 177 детей

В регионе провели акарицидные обработки на площади 403,2 га
Юлия КЛЮЕВА
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Клещи продолжают нападать на липчанКлещи продолжают нападать на липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 30 апреля клещи напали на 406 жителей Липецкой области. Причем 177 из них - дети до 14 лет. За аналогичный период 2019 года этот показатель был выше - 665 человек.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, специалисты исследовали 335 клещей. Из которых 40 оказались возбудителем клещевого боррелиоза. 9 - переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза. 1 - моноцитарного эрлихиоза. Кстати, в регионе зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза.

В 73,4% случаев клещи присосались к людям во дворах частных домов и на приусадебных участках. В 18% - на природе. Около 4% липчан обнаружили неприятный сюрприз, находясь на территориях садоводческих товариществ. В парках произошло 2,2% покусов. На кладбищах - 1,1%.

Акарицидные обработки провели на площади 403,2 га. Все еще не приступили к дезинсекции власти Добровского, Лебедянского, Добринского и Усманского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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