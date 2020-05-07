2020-05-07T12:20:54+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулся мотоцикл с подростками: погибла 16-летняя девушка

16-летний водитель госпитализирован
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком в аварии погибла молодая девушкаПод Липецком в аварии погибла молодая девушкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3 965 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 9 водителей сели за руль пьяными. 49 человек не пристегнулись во время движения. 3 657 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 20 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 6 мая, в Липецке сбили 32-летнюю женщину. ДТП случилось около 3 часов ночи на улице Космонавтов. По предварительным данным, водитель "Киа" наехал на пешехода вне "зебры". Женщина получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день на улице Титова столкнулись "Ауди" и "ВАЗ-2115". Пострадала 35-летняя пассажирка отечественной машины. Она получила травмы.

Трагедия случилась в Добровском районе. Там в селе Каликино 16-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Подростка с травмами госпитализировали. А его 16-летняя пассажирка погибла на месте. Защитных шлемов на них не было, как и водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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