Летом в зоопарке Липецка у пары ягуаров появятся детеныши

7 Май 2020 2020-05-07T13:36:44+03:00

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В Липецком зоопарке ожидают пополнение. В июле у пары ягуаров Чипа и Эстреллы должны родиться малыши - ягуарята. Кстати, самца Чипа привезли в областной центр из зоопарка Алма-Аты в 2009 году. А Эстреллу - из Ленинградского зверинца в 2012 году. У Чипа черный окрас, а самка пятнистая. Так что детеныши могут пойти как в маму, так и в папу. Кстати, это будет уже 7 помет пары. У них уже родились 16 котят - 6 мальчиков и 10 девочек. Половина ягуарят черного цвета.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, черный ягуар находится под угрозой исчезновения. Хищники включены в международную Красную книгу. Кстати, ягуары довольно спокойно относятся к людям. Они не агрессивны, редко нападают, если только их не спровоцировать.

ИСТОЧНИК KP.RU