Коронавируса в Липецке, новости на 7 мая 2020 года: COVID-19 подозревают еще у 395 человек

7 Май 2020 2020-05-07T16:12:42+03:00

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Оперативный штаб опубликовал подробные данные о зараженных коронавирусом в Липецке на 7 мая 2020 года. Напомним, этим утром подтвердились еще 47 новых случаев COVID-19 в Липецке. Общее число зараженных с начала пандемии в Липецкой области составило 703 человека. Помимо этого в настоящее время в больницах региона с подозрением на выделение вируса находятся еще 395 человек.

Из общего числа заболевших 133 человека вылечились, двое скончались, на лечении остаются 568 активно зараженных. Большая часть из них, 380 человек, получают лечение на дому. Еще 25 человек находятся на обсервации в Данкове и 1259 на строгой домашней изоляции – признаков ОРВИ нет.

Новые случаи заражения распределились по районам, но большая часть в самом Липецке – 17 человек. 10 случаев в Чаплыгинском районе, по 7 в Ельце и Долгоруковском, 3 - в Лев-Толстовском, 2 - в Лебедянском и еще 1 - в Становлянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU