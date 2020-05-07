В Липецке на камеру попала погоня за водителем БМВ, который погиб, врезавшись в дерево

7 Май 2020 2020-05-07T16:33:41+03:00

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Лихая езда, которая привела к трагедии в Липецке, попала в обзор уличных камер наблюдения. Напомним, страшная авария случилась этим утром, 7 мая, на парковке у железнодорожного вокзала в Липецке. Там на полном ходу влетел в дерево автомобиль БМВ-Х5. Иномарка мгновенно загорелась, внутри находились водитель и молодая девушка.

Погоня дпс за бмв перед аварией .

Пожарные прибыли оперативно и потушили машину. Но парня за рулем спасти не удалось, а пассажирку с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Как оказалось, жуткой аварии предшествовала лихая езда по ночным улицам и последующая погоня. Камеры зафиксировали, как БМВ стремительно проносится по улице Гагарина, а за ним следует патрульный автомобиль с проблесковыми маячками в 3.55 утра. К несчастью, эта поездка стала последней для водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU