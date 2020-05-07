В Липецке поймали членов международной наркобанды из Центральной Азии

7 Май 2020 2020-05-07T21:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЦФО задержали опасную наркобанду, которая готовилась снабдить тяжелыми наркотиками все регионы округа. По данным УФСБ по Липецкой области, 4 выходца из стран Центрально-Азиатского региона имели отношение к транснациональным преступным группам, которые специализируются на поставках крупных партий героина.

В ходе оперативных мероприятий из оборота изъяли 1 кг тяжелых наркотиков, которые собирались продать по средствам закладок на территории Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, деятельность группы удалось пресечь при взаимодействии с УФСБ по Тульской и Рязанской областям.

По факту в липецком управлении три головных дела по части 4 статьи 228.1 – попытка сбыта в крупом размере. Виновным грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU