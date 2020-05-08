Нарушение режима самоизоляции в Липецке: люди гуляют без пропусков

8 Май 2020 2020-05-08T08:23:24+03:00

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В Липецке продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции. Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, которая продолжает ухудшатся, люди все еще нарушают режим, выходя на улицы без пропусков. Народ не пугают ни предупреждения медиков, ни тот факт, что ежедневно в регионе фиксируют более чем по 40 новых случаев COVID-19.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, с наступлением тепла желающих оставаться дома все меньше. Напомним, что режим самоизоляции в Липецке пока действует до 12 мая, продлят его или нет – станет известно по эпидемиологической ситуации после майских праздников.

Накануне сотрудник полиции и городского управления Советским округом вышли на рейд по улице Московской. Проверяли наличие смс-пропусков и средств защиты. Помимо граждан, проверяющие наткнулись и на уличных торговцев.

На всех нарушителей составили протоколы по областной статье 8.6 КоАП. Штраф по ней для граждан от 1 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-40 тыс, для юридических – до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU