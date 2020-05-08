2020-05-08T08:23:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции в Липецке: люди гуляют без пропусков

Проверяющие ловят даже уличных торговцев
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Уличные торговцы нарушают режим самоизоляции в ЛипецкеУличные торговцы нарушают режим самоизоляции в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции. Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, которая продолжает ухудшатся, люди все еще нарушают режим, выходя на улицы без пропусков. Народ не пугают ни предупреждения медиков, ни тот факт, что ежедневно в регионе фиксируют более чем по 40 новых случаев COVID-19.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, с наступлением тепла желающих оставаться дома все меньше. Напомним, что режим самоизоляции в Липецке пока действует до 12 мая, продлят его или нет – станет известно по эпидемиологической ситуации после майских праздников.

Накануне сотрудник полиции и городского управления Советским округом вышли на рейд по улице Московской. Проверяли наличие смс-пропусков и средств защиты. Помимо граждан, проверяющие наткнулись и на уличных торговцев.

На всех нарушителей составили протоколы по областной статье 8.6 КоАП. Штраф по ней для граждан от 1 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-40 тыс, для юридических – до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком сбили мотоциклиста – водитель в больнице
Нарушение режима самоизоляции в Липецке: люди гуляют без пропусков
В Липецке поймали членов международной наркобанды из Центральной Азии
Количество выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 мая увеличилось до 142 человек
В Липецке на камеру попала погоня за водителем БМВ, который погиб, врезавшись в дерево
Коронавируса в Липецке, новости на 7 мая 2020 года: COVID-19 подозревают еще у 395 человек
Системообразующие предприятия Черноземья получили поддержку от Сбербанк
Летом в зоопарке Липецка у пары ягуаров появятся детеныши
Под Липецком перевернулся мотоцикл с подростками: погибла 16-летняя девушка
В Липецке и области клещи напали на 177 детей
Коронавирус в Липецке, новости на 7 мая 2020 года: у 47 человек подтвердился COVID-19
"Разогнать публику со слабым умом": администрация прокомментировала запись с совещания по коронавирусу
В Липецке "БМВ" врезался в дерево и загорелся: погиб водитель
Под Липецком сильный ветер повалил столб на газовую трубу
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли почти у тысячи человек
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: новые трубы укладывают под тротуарами
Масочный режим в Липецке в период коронавируса: обязательное ношение масок введут с 9 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 413 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года составило 133 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители заплатили за коммуналку на 20% меньше, чем обычно
График отключения горячей воды в Липецке на весну и лето 2020 года
У липчанина на улице забрали телефон и сняли все деньги с мобильного банка
В Липецке машина такси пробила забор и влетела в ступеньки железнодорожного вокзала
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года: еще 46 человек с диагнозом COVID-19
Под Липецком водитель сбил 7-летнего ребенка и сбежал
В Липецке ожидают сильный ветер, грозу и град
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: магазины заплатят штраф за нарушение мер безопасности