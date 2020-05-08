Под Липецком сбили мотоциклиста – водитель в больнице

8 Май 2020 2020-05-08T08:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием двухколесного транспорта произошла в городе Лебедянь Липецкой области утром 7 мая. Там на перекрестке на улице Тургенева 52-летний водитель «Лады-Ларгус» въехал в мотоцикл с 38-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП мотоциклист попал в больницу. По данным ГИБДД области, перекресток был неравнозначный и причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Водителей просят быть внимательней при проезде перекрестков.

Также стали известны подробности жуткой аварии с БМВ на улице Гагарина, где иномарка влетела в дерево и загорелась, а перед этим водитель пытался уйти от погони. За рулем был 27-летний парень – именно он погиб в сгоревшей машине. Также с ним была 29-летняя пассажирка, которая сейчас в больнице.

Всего за прошедшие сутки, 7 мая, на дорогах Липецкой области в 2 авариях пострадали 2 человека и 1 погиб. ДТП без пострадавших зарегистрировали 16.

ИСТОЧНИК KP.RU