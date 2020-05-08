В Липецке рецидивист украл металлическую скамью с пляжа

8 Май 2020 2020-05-08T12:21:57+03:00

А у подростка на улице забрали два телефона и удочку

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В Липецке раскрыли кражу металлической скамьи с пляжа. Общественная лавочка пропала еще 5 февраля, и вот спустя 3 месяца вора нашли сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался безработный раннее судимый житель Липецка 39 лет.

Еще одно преступление в Липецке раскрыли накануне, 7 мая. В полицию обратилась 44-летняя женщина, несовершеннолетний сын которой стал жертвой мошенников на улице. Аферисты обманом забрали у парня два сотовых телефона, удочку и 2 пары наушников. Обманувшим подростка уличным мошенником оказался 34-летний липчанин, ранее, естественно, судимый.

По всем фактам возбудили уголовные дела, злодеев ждут сроки за кражи и мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU