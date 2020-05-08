2020-05-08T14:21:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 мая 2020 года составило 186 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 мая2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане выздоравливаютЛипчане выздоравливаютФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 мая увеличилось. По данным регионального оперативного штаба, в эту пятницу вылечились еще 44 пациента. Они здоровы. За все время пандемии в Липецкой области 186 человек переболели COVID-19.

В регионе зарегистрировано 752 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент 563 липчанина находятся на лечении. Причем большинство из них - дома. Напомним, это те люди, у которых болезнь протекает в легкой форме. При этом за их состоянием следят медики.

К сожалению, есть и смертельные случаи. Ранее спасти не удалось двух женщин. А этим утром стало известно еще об одном умершем. В инфекционной больнице скончался 61-летний житель Хлевенского района.Он лежал с диагнозом двусторонняя тяжелая внебольничная пневмония, вызванная коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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