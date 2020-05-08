2020-05-08T13:12:16+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяная женщина убила любовника, воткнув нож в сердце

Жительнице Краснинского района грозит 15 лет
Лия МУРАДЬЯН
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Женщину взяли под стражуЖенщину взяли под стражуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Кровавое убийство произошло 5 мая в деревне Засосенка Краснинского района Липецкой области. Там нашли труп мужчины с ножевым ранением, по факту сразу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК – убийство.

Вскоре вычислили и подозреваемую в убийстве. По данным областной прокуратуры, ею оказалась сожительница покойника. По версии следствия, женщина, будучи сильно пьяной, затеяла с возлюбленным ссору. Содержание алкоголя в крови оказалось несовместимо со способностью здраво мыслить и в ходе конфликта дама схватила нож.

Одним ударом женщина пробила любовнику грудную клетку и попала ножом в сердце. Мужчина скончался мгновенно. Невменяемую даму задержали и по ходатайству следствия взяли под стражу, на время расследования она будет находиться в изоляторе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ей грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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