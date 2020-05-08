2020-05-08T14:24:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 8 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 327 человек

В Липецкой области подтверждено 752 случая заражения коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
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За липчанами, у которых подозревают коронавирус, наблюдают медикиЗа липчанами, у которых подозревают коронавирус, наблюдают медикиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области у 327 человек подозревают коронавирус. Об этом сообщили в эту пятницу, 8 мая, в пресс-службе региональной администрации. В минувший четверг, 7 мая, с подозрением на выделение вируса было 395 жителей.

На лечении - 563 пациента. Из них 372 липчан с легкой формой COVID-19 находятся дома. Остальные - 191 человек, под наблюдением врачей в больницах. Кстати, этим утром стало известно о новых заболевших. Их 49. Большинство заразившихся выявили в Липецке.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 752 человек. Выздоровели 186 липчан. В обсерваторе Данкова находится 25 пациентов. Еще 1 049 липчан - на строгом домашнем карантине. В регионе зарегистрировано 3 смертельных случая от новой инфекции - две женщины и 61-летний житель Хлевенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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