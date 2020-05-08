Тело пропавшего парня нашли в мешке в реке Дон под Липецком

8 Май 2020 2020-05-08T17:57:13+03:00

По версии следствия, его били топором и кирпичом по голове

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В минувший четверг, 7 мая, в Липецкой области обнаружили страшную находку. Вечером того дня житель села Новоникольское Данковского района выгуливал свою собаку у реки Дон. Вдруг он наткнулся на останки человека, упакованные в мешок.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, погибшим оказался 26-летний парень, который пропал без вести в апреле этого года. При осмотре тела специалисты обнаружили открытую черепно-мозговую травму, которая могла стать причиной смерти.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Подозреваемый уже задержан - 28-летний знакомый несчастного. По версии следствия, 9 апреля приятели распивали спиртное. В какой-то момент они поссорились. Тогда предполагаемый преступник несколько раз ударил знакомого топором по голове. Пока он находился без чувств, злодей вывез его к реке, где решил добить окончательно - кирпичом по голове. Затем упаковал тело в мешок и сбросил в Дон.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU