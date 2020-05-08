2020-05-08T19:15:08+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: в День Победы в небе над городом пролетят летчики

Они решили порадовать липчан на обратном пути из Москвы
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие летчики пролетят в небе над городом 9 МаяЛипецкие летчики пролетят в небе над городом 9 МаяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В День Победы над областным центром пролетит пилотажная группа липецких летчиков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, они планируют порадовать горожан на обратном пути из Москвы. В столице летчики примут участие в авиапараде. Конечно, все будет зависеть от погодных условий. Но если все сложится, то истребители пройдут над площадью Героев в Липецке.

Напомним, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в городе переносятся из-за коронавируса. Но несмотря на режим самолизоляции, некоторые мероприятия состоятся. Например, в течение дня пройдет акция "Песни Победы" - из систем оповещения будут доноситься знакомые мелодии и стихи. Под окнами ветеранов прозвучат стихи и песни, которые исполнят артисты и волонтеры.

В 19.00 пройдет Всероссийская минута молчания. После нее липчан призывают подойти к окнам или выйти на балконы с портретами участников Великой Отечественной войны. И всем вместе спеть "День Победы".

В 21.50 каждый житель может подойти к окну и зажечь фонарик или свечку, в память о героях. В 22.00 в разных районах Липецка запустят 75 небольших салютов. Кстати, 9 мая в регионе начинает действовать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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