2020-05-14T16:48:05+03:00
Общество

В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус

Молодоженов не смутило, что в ЗАГСе нужно быть в масках и перчатках
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане женятся во время коронавирусЛипчане женятся во время коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этом году с января по апрель 717 пар поженились. Собственно, ни високосный год, ни коронавирус не стал препятствием для влюбленных сердец. Наоборот! За тот же период 2019 года до ЗАГСа дошли 714 пар.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, снизилось и количество разводов - 614 против 785 годом ранее. В чем причина? В управлении ЗАГС считают, что таким результатом поспособствовала, в том числе, работа психолога. Получить бесплатную консультацию можно по телефону 27-51-53.

Кстати, липчанам, запланировавшим зарегистрировать брак в мае, рекомендуют перенести церемонию. Пока в ЗАГСах расписывают без гостей. Жених и невеста должны быть в масках и перчатках. А также соблюдать социальную дистанцию.

В управлении также сообщили о появлении на свет новых жителей города. За 4 месяца в Липецке родилось 1 484 малыша. В 2019 году - 1 692. При этом умерло 2 285 липчан, а в прошлом году - 2 355.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус
Со дворов Липецка эвакуируют автохлам
Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек
В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек
Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке не повлияют на зачисления в детские сады
Дерзкая попытка ограбления банка под Липецком: выстрелили из ружья в камеру и потребовали деньги
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 14 мая: еще 46 пациентов с COVID-19
Из-за строительства «Восточного обхода» в Липецке меняются маршруты пригородных автобусов
В Липецке водитель «Дэу» погиб, врезавшись в дерево
Ослабление режима самолизоляции в Липецкой области: автобусы внутри региона вернулись к старому расписанию
Из-за черепахи из Красной книги в Липецке заблокировали сайт
В Липецке и области клещи покусали более 500 человек
Сбербанк продлевает срок действия карт
Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: город лидирует по числу больных в регионе
Медучреждениям Липецка передали 10 реанимобилей
Перенос ЕГЭ в Липецке 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
История со сбитым велосипедистом в Липецке, которого выкинули в овраг не подтверждается
Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 386 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года: переболели еще 27 человек
В Липецке сильный ветер повалил на дорогу деревья
Штормовое предупреждение в Липецке: ожидается мороз – МЧС рекомендует уберечь плодовые деревья
Поворот с Тамбовской трассы на Плеханово под Липецком закроют до конца года
Липчан просят не попадаться на уловки мошенников, получая выплаты для семей с детьми через госуслуги