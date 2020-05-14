В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус

14 Май 2020 2020-05-14T16:48:05+03:00

Молодоженов не смутило, что в ЗАГСе нужно быть в масках и перчатках

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В этом году с января по апрель 717 пар поженились. Собственно, ни високосный год, ни коронавирус не стал препятствием для влюбленных сердец. Наоборот! За тот же период 2019 года до ЗАГСа дошли 714 пар.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, снизилось и количество разводов - 614 против 785 годом ранее. В чем причина? В управлении ЗАГС считают, что таким результатом поспособствовала, в том числе, работа психолога. Получить бесплатную консультацию можно по телефону 27-51-53.

Кстати, липчанам, запланировавшим зарегистрировать брак в мае, рекомендуют перенести церемонию. Пока в ЗАГСах расписывают без гостей. Жених и невеста должны быть в масках и перчатках. А также соблюдать социальную дистанцию.

В управлении также сообщили о появлении на свет новых жителей города. За 4 месяца в Липецке родилось 1 484 малыша. В 2019 году - 1 692. При этом умерло 2 285 липчан, а в прошлом году - 2 355.

ИСТОЧНИК KP.RU