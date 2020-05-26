Школьник с девушкой на мопеде без шлемов попали в ДТП в центре Липецка

26 Май 2020 2020-05-26T09:34:53+03:00

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Авария с участием подростков произошла минувшим вечером, 25 мая, на улице Гагарина в Липецке. Там около 21.30 20-летний парень за рулем ВАЗ-2111 въехал в мопед, на котором были 14-летний парень и девушка. По данным ГИБДД, дети ехали без шлемов и защитной экипировки. Теперь оба в больнице, а их родителям грозят штрафы и постановка на учет. Предварительная причина аварии – нарушение очередности проезда.

В тот же вечер, около 18.30, в на трассе Белоносовка – Георгиевка в Добринском районе не справился с управлением 53-летний водитель «Форда». Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Мужчину увезли на скорой в больницу.

Еще одна авария произошла в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов, где около полудня столкнулись 39-летняя женщина за рулем «Форда» и 37-летний мужчина на «Рено». От удара французскую иномарку перевернуло и выбросило в кювет. Пострадала 37-летняя пассажирка «Рено». Причина аварии – обгон не по правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU