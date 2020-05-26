2020-05-26T10:35:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за сутки на 26 мая 2020 года: 68 новых случаев COVID-19

Число новых зараженных в сутки снова увеличилось
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области увеличилось количество новых зараженных за сутки. По данным оперативного штаба на утро 26 мая 2020 года, количество новых случаев заражения COVID-19 в Липецке составило 68 человек. Это на 5 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Липецке заразились уже 1764 человека. 5 из них, к несчастью, умерли, 546 – выздоровели. С учетом выздоровевших и умерших, на данный момент в Липецкой области активно зараженных коронавирусом 1213 человека.

Случаи заражения регистрируют во всех районах области, но большая часть приходится на Липецк. Подавляющее большинство зараженных переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. В больницах находятся менее 300 человек. Вместе с тем в медучреждениях лежат еще почти 500 жителей региона с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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