В Липецке пенсионерка с судимостью обокрала продавщицу магазина

26 Май 2020 2020-05-26T11:09:22+03:00

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Бабушку с богатым криминальным прошлым задержала полиция в Липецке. Все случилось в понедельник, 25 мая, на улице Советской, где кто-то обокрал продавщицу магазина. Женщина рассказала, что у нее украли из подсобки кошелек с 1200 рублями. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению задержали 66-летнюю пенсионерку.

Как оказалось, бабушку не раз судили за кражи, но к пенсионному возрасту ничего не изменилось. Пенсионерка улучила момент, когда продавщица была занята другими покупателями и пробралась в подсобку. Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК, бабушке грозит очередной срок.

А в Грязях раскрыли кражу магнитолы, запаски и огнетушителя из «ВАЗа». Автовора, 23-парня из Добринского района, задержали с поличным. Наворованное добро отобрали. Еще одну кражу раскрыли в Усманском районе. Там у 40-летней жительницы Воронежа унесли из бани бензопилу, болотные сапоги и спининги. Вещи нашли у 59-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU