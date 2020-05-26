В Липецке мужчина упал в десятиметровый заброшенный карьер – спасателям пришлось спускать вниз врача

26 Май 2020 2020-05-26T11:54:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная спасательная операция развернулась в Липецке поздней ночью 25 мая в районе улицы Клары Цеткин. Там молодой мужчина оступился и упал в заброшенный карьер, глубиной 10 метров. На помощь к пострадавшему прибыли спасатели городского управления ГО и ЧС. Благо человек оказался в безлюдном месте не один – спасателям позвонили попутчики мужчины.

ЧП случилось на улице Клары ЦеткинФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В пресс-службе ведомства сообщили, добираться до человека пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Но прежде чем доставать, вниз спустили врача, который оценил состояние упавшего и ввел обезболивающее.

Вниз пришлось спустить врачаФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как рассказал руководитель смены Алексей Шабунин, человеку повезло, что он упал не на самое дно карьера, а каменный выступ посередине. Фактически это спасло мужчине жизнь. Когда спасатели подняли мужчину на поверхность, тот смог сам встать на ноги несмотря на травмы. Затем его на УАЗике ГО и ЧС довезли до машины скорой, которая не смогла проехать по бездорожью.

ИСТОЧНИК KP.RU