2020-05-26T11:54:05+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина упал в десятиметровый заброшенный карьер – спасателям пришлось спускать вниз врача

Человеку спас жизнь каменный выступ посередине карьера [фото]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мужчину достали из глубокого карьера в ЛипецкеМужчину достали из глубокого карьера в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

Серьезная спасательная операция развернулась в Липецке поздней ночью 25 мая в районе улицы Клары Цеткин. Там молодой мужчина оступился и упал в заброшенный карьер, глубиной 10 метров. На помощь к пострадавшему прибыли спасатели городского управления ГО и ЧС. Благо человек оказался в безлюдном месте не один – спасателям позвонили попутчики мужчины.

ЧП случилось на улице Клары Цеткин Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ЧП случилось на улице Клары ЦеткинФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В пресс-службе ведомства сообщили, добираться до человека пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Но прежде чем доставать, вниз спустили врача, который оценил состояние упавшего и ввел обезболивающее.

Вниз пришлось спустить врача Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Вниз пришлось спустить врачаФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как рассказал руководитель смены Алексей Шабунин, человеку повезло, что он упал не на самое дно карьера, а каменный выступ посередине. Фактически это спасло мужчине жизнь. Когда спасатели подняли мужчину на поверхность, тот смог сам встать на ноги несмотря на травмы. Затем его на УАЗике ГО и ЧС довезли до машины скорой, которая не смогла проехать по бездорожью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Картина распространения коронавируса в Липецкой области на 26 мая 2020 года
Призывников с температурой изолируют – как проходят комиссию в военкомате Липецка во время коронавируса
В Липецке мужчина упал в десятиметровый заброшенный карьер – спасателям пришлось спускать вниз врача
В Липецке пенсионерка с судимостью обокрала продавщицу магазина
Количество зараженных коронавирусом в Липецке за сутки на 26 мая 2020 года: 68 новых случаев COVID-19
Школьник с девушкой на мопеде без шлемов попали в ДТП в центре Липецка
Во вторник в Липецке отключат свет и воду
Коронавирус в Липецке, новости на 25 мая 2020 года: среди районов по числу заболевших вновь лидирует Липецк
В Липецке будут судить мужчину, изрезавшего супругу за пароль в телефоне
Последний звонок в Липецке 2020: учителя записали трогательное видео для выпускников