Призывников с температурой изолируют – как проходят комиссию в военкомате Липецка во время коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T12:49:43+03:00

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Медицинская призывная комиссия в Липецке начала работать с 12 мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего повестки из военкомата этой весной получат около 3000 призывников. Ожидается, что 480 из них уедут служить до 15 июля. На данный момент комиссию прошли пока 143 человека, четверых уже отправили в войска.

При этом из-за ситуации с коронавирусом в Липецке молодые люди проходят призывную комиссию по новым правилам. Сейчас в военкомат вызывают не более 50 человек в день, осмотр проходит в полной защитной экипировке – маски, печатки, бахилы, антисептики.

Призывникам в первую очередь замеряют температуру, если парень не выезжал за пределы области, не контактировал с больными и нет признаков ОРВИ, ему выдают маску и только потом пропускают.

Если в военкомат придет призывник с ОРВИ, его сразу поместят в изолятор, где он будет сидеть до приезда скорой. Затем увозят в больницу для обследования. Помещения военкомата регулярно обрабатывают.

ИСТОЧНИК KP.RU