2020-05-26T13:43:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Картина распространения коронавируса в Липецкой области на 26 мая 2020 года

По числу зараженных после Липецка на втором месте Добринский район
Лия МУРАДЬЯН
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Оперативный штаб по коронавирусу предоставил данные, распространения новых случаев заражения COVID-19 по районам Липецкой области на 26 мая 2020 года. Отметим, что по данным на утро за сутки в регионе зарегистрировали 68 новых зараженных вирусом, что на 5 больше, чем накануне.

Большая часть новых заразившихся традиционно жители Липецка – 25 человек. На втором месте также с немалым числом зараженных Добринский район – 18 человек. Еще по 6 зараженных за сутки в Грязинском и Липецком районах, 4 – в Ельце, 3 – в Чаплыгинском, 2 – в Хлевенском и по одному в Елецком, Задонском, Тербунском и Усманском районах.

Согласно коронавирусной карте, по общему числу заболевших на втором месте после Липецка находится Елец, затем идут Долгоруковский и Чаплыгинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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