2020-05-26T14:07:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 мая 2020 года увеличилось до 588 человек

За сутки врачи выписали еще 42 переболевших COVID-19
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 мая 2020 года достигло 588 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки врачи выписали 42 переболевших COVID-19. Но количество зараженных в сутки пока еще существенно превосходит выздоровевших.

Напомним, всего сначала эпидемии коронавируса в Липецке заразились 1764 человек, умерли 5 человек, включая врача районной больницы. С учетом новых выздоровевших число активных случаев заражения сократилось - на лечении сейчас остаются 1171 житель региона. Из них в больницах находятся только 194 пациента, 977 липчан переносят вирус в легкой форме и лечатся на дому.

Вместе с тем в больницах остаются еще 455 пациентов с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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