2020-05-26T14:20:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке подозревают у депутатов городского совета

Всем членам парламента запретили контактировать с избирателями и друг с другом
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус подозревают у двух депутатов горсоветаКоронавирус подозревают у двух депутатов горсоветаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке коронавирус заподозрили в городском Совете депутатов. ОБ этом сообщил на своей странице в Instagram спикер парламента Александр Афанасьев. Председатель горсовета уточнил, что коронавирус подозревают у двух депутатов. Они сейчас находятся дома на изоляции и ждут результаты тестов.

Из-за этого всем членам городского парламента запретили контактировать с избирателями и друг с другом. Все городские депутаты теперь должны отсидеть дома 2 недели. При этом они продолжат работать дистанционно.

– Я принял решение перевести работу парламента на дистанционный режим, все сотрудники остаются дома минимум на две недели, – написал Александр Афанасьев. – Планируем провести в ближайшие дни дезинфекцию здания.

Липчан в очередной раз просят беречь себя, соблюдать масочный режим и не пренебрегать мерами безопасности в период распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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