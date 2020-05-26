В Липецке пенсионерка украла забытые в банкомате 12000 рублей
На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что его обокрали. Липчанин снимал деньги через банкомат в одном из отделений города. В спешке он забыл забрать купюры из лотка. Когда мужчина опомнился и вернулся к банкомату, денег уже не было. Так он лишился 12 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность человека, совершившего преступление. Как оказалось, деньги взяла 69-летняя липчанка. Она пояснила, что стояла в очереди за потерпевшим. Когда она подошла к банкомату, увидела банкноты и решила их взять. Похищенное пенсионерка потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража.
ИСТОЧНИК KP.RU