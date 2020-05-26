2020-05-26T17:03:12+03:00
Общество

Под Липецком водители скорой помощи пожаловались на невыплату премий

Главврача больницы привлекли к административной ответственности
Юлия КЛЮЕВА
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Водители скорой помощи Липецкой области обратились в прокуратуруВодители скорой помощи Липецкой области обратились в прокуратуруФото: Юлия КЛЮЕВА
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Водители скорой помощи ГУЗ "Данковская межрайонная больница" обратились в прокуратуру. Они пожаловались, что им не начисляют выплаты за безаварийную работу. Также работники должны получать финансовое поощрение за интенсивность и высокие результаты работы, которое утвердила главный врач больницы. Но такие подарки предоставлялись не всем, а произвольно. В ходе прокурорский проверки выяснилось, что в локальном акте не были прописаны конкретные размеры и условия осуществления выплат.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, главврача больницы привлекли к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". Ей придется заплатить штраф. Все выявленные нарушения уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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