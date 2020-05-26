Коронавирус в Липецке, новости на 26 мая 2020 года: выпускные в детсадах могут провести после карантина

26 Май 2020 2020-05-26T17:46:10+03:00

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Выпускные в детских садах могут состояться. Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздник для ребят планируют провести после снятия запрета на массовые мероприятия. Напомним, что всему виной - коронавирус.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, воспитатели детсадов уже с нетерпением ждут своих выпускников. Сценарии давно написаны, песни подобраны, танцы поставлены. Осталось лишь дождаться заветного дня.

Кстати, многие родители дошколят не понимают, как пройти медкомиссию для поступления в образовательное учреждение. Дело в том, что в настоящее время проведение медосмотров запрещено. В связи с чем школы принимают документы 1 класс без обязательного предоставления медкарты. Этот вопрос власти должны решить до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU