Коронавирус в Липецке, новости на 26 мая 2020 года: выпускные в детсадах могут провести после карантина
Выпускные в детских садах могут состояться. Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздник для ребят планируют провести после снятия запрета на массовые мероприятия. Напомним, что всему виной - коронавирус.
По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, воспитатели детсадов уже с нетерпением ждут своих выпускников. Сценарии давно написаны, песни подобраны, танцы поставлены. Осталось лишь дождаться заветного дня.
Кстати, многие родители дошколят не понимают, как пройти медкомиссию для поступления в образовательное учреждение. Дело в том, что в настоящее время проведение медосмотров запрещено. В связи с чем школы принимают документы 1 класс без обязательного предоставления медкарты. Этот вопрос власти должны решить до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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