2020-05-26T17:51:49+03:00
Общество

Под Липецком 2 недели назад пропал мужчина

Поисковому отряду требуется помощь добровольцев
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком ищут мужчинуПод Липецком ищут мужчинуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецкой области около 2 недель ищут 48-летнего мужчину. Комолых Сергей Петрович пропал в деревне Новая Жизнь Добринского района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", с 13 мая о его местонахождении ничего не известно. Требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-синие.

Был одет: черная спортивная куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Комолых или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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