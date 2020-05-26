В среду 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

26 Май 2020 2020-05-26T19:32:51+03:00

А в СНТ "Дачный-4" отключат свет

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В среду, 27 мая, в Липецке планируют отключить свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители СНТ "Дачный-4".

С 8 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители дома №12 по улице Центральная областного центра.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: проспект 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47: Стаханова, 26, 28а, 32, 34; Катукова, 26, 28, 28б, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42; бульвар Шубина, 3-5, 7, 9, 13, 13а, 19; Кривенкова, 3, 5, 7. На проспекте 60 лет СССР специалисты будут ремонтировать водопровод.

Рекомендуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Напомним, что более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по номерам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU